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Вибухи під Кременчуком: окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі

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Кременчуцький район, Середа 01 березня 2023 20:32
Вибухи під Кременчуком: окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Фото: росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Кременчуцького району (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 1 березня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Кременчуцького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Павла Луніна в Telegram.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі", - написав він.

За його словами, інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Під час неї у Кременчуцькому районі пролунали вибухи.

Додамо, що під час тривоги на Сумщині пролунали звуки вибухів Це працювало ППО.

Крім того, сьогодні російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

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