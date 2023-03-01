ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не удар. В ОВА назвали причину вечірніх вибухів в Сумах

Новость на русском →
Сумська область, Середа 01 березня 2023 23:21
Не удар. В ОВА назвали причину вечірніх вибухів в Сумах Фото: російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області. Вони роблять це як у нічний час, так і вдень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.

За їх даними, жителі області часто чують звуки вибухів, однак здебільшого - це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

В ОВА відзначили, що такі обстріли не несуть значної загрози для жителів області.

"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".

Також жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Крім того, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу