Не удар. В ОВА назвали причину вечірніх вибухів в Сумах

Російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області. Вони роблять це як у нічний час, так і вдень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.

За їх даними, жителі області часто чують звуки вибухів, однак здебільшого - це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

В ОВА відзначили, що такі обстріли не несуть значної загрози для жителів області.

"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", - сказано в повідомленні.