Не удар. В ОВА назвали причину вечірніх вибухів в Сумах
Російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області. Вони роблять це як у нічний час, так і вдень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.
За їх даними, жителі області часто чують звуки вибухів, однак здебільшого - це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.
В ОВА відзначили, що такі обстріли не несуть значної загрози для жителів області.
"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".
Також жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.
Крім того, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.
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