Не удар. В ОВА назвали причину вечерних взрывов в Сумах
Российские военные не прекращают обстрелы населённых пунктов Сумской области. Они делают это как в ночное время, так и днем.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.
По их данным, жители области часто слышат звуки взрывов, однако в большинстве своем - это эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии.
В ОВА отметили, что такие обстрелы не представляют значительной угрозы для жителей области.
"В последнее время россияне систематически обстреливают пограничья. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 1 марта, российские войска снова обстреляли Сумскую область. Всего в регионе был зафиксирован 31 "прилет".
Также жители Сумской области услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.
Кроме того, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.
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