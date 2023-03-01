ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не удар. В ОВА назвали причину вечерних взрывов в Сумах

Новина українською →
Сумская область, Среда 01 марта 2023 23:21
Не удар. В ОВА назвали причину вечерних взрывов в Сумах Фото: российские военные не прекращают обстрелы населенные пункты Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные не прекращают обстрелы населённых пунктов Сумской области. Они делают это как в ночное время, так и днем.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

По их данным, жители области часто слышат звуки взрывов, однако в большинстве своем - это эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии.

В ОВА отметили, что такие обстрелы не представляют значительной угрозы для жителей области.

"В последнее время россияне систематически обстреливают пограничья. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 1 марта, российские войска снова обстреляли Сумскую область. Всего в регионе был зафиксирован 31 "прилет".

Также жители Сумской области услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Ситуация критическая. Что происходит в Бахмуте и есть ли угроза его захвата
Ситуация критическая. Что происходит в Бахмуте и есть ли угроза его захвата
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу