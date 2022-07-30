UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по остановке в Николаеве: в больнице скончались еще два человека

Фото: количество погибших в результате ракетного удара по остановке в Николаеве возросло (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество погибших в результате ракетного удара по остановке общественного транспорта в Николаеве возросло до семи. В больнице скончались двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

"К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р.", - рассказал он.

Отметим, что жертвами ракетного удара по остановке в Николаеве стали семь человек, еще 19 получили ранения.

Напомним, вчера утром войска РФ кассетными снарядами обстреляли спальный район Николаева. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта.

В Офисе президента назвали ракетный удар "очередным террористическим актом страны-террориста". Там считают, что враг так "отвечает" за поражения в боях с украинскими бойцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНиколаевракетный ударВойна в Украине