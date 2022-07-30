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Удар по зупинці в Миколаєві: в лікарні померли ще дві людини

Фото: кількість загиблих в результаті ракетного удару по зупинці в Миколаєві зросла (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту в Миколаєві зросла до семи. У лікарні померли двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сенкевича.

"На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н.", - розповів він.

Відмітимо, що жертвами ракетного удару по зупинці в Миколаєві стали сім чоловік, ще 19 отримали поранення.

Нагадаємо, вчора вранці війська РФ касетними снарядами обстріляли спальний район Миколаєва. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту.

В Офісі президента назвали ракетний удар "черговим терористичним актом країни-терориста". Там вважають, що ворог так "відповідає" за поразки в боях з українськими бійцями.

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