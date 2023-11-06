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Удар окупантів по Одесі: поранення отримали п'ятеро людей

Понеділок 06 листопада 2023 00:34
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Удар окупантів по Одесі: поранення отримали п'ятеро людей Фото: в Одесі осколкові поранення отримали п'ять осіб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок вечірнього удару росіян по Одесі осколкові поранення отримали п'ять осіб, їм надано необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"П'ятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовано осколкові поранення. Усіх госпіталізовано, наші медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Обстріл Одеської області 5 листопада

Російські війська вчора, 5 листопада, двічі обстріляли регіон. Так, удень в Одесі лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Одеську область. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та направили на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Остання масштабна атака

У ніч на 3 листопада російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапив Харків, в Одеській та Львівській областях атаковано об'єкти критичної інфраструктури, а в Івано-Франківській – військовий об'єкт. Також відомо, що на Прикарпатті уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки – у матеріалі РБК-Україна.

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