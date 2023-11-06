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Удар оккупантов по Одессе: ранения получили пять человек

Понедельник 06 ноября 2023 00:34
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Удар оккупантов по Одессе: ранения получили пять человек Фото: в Одессе осколочные ранения получили пять человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, наши медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении главы ОВА.

Обстрелы Одесской области 5 ноября

Российские войска вчера, 5 ноября, дважды обстреляли регион. Так, днем в Одессе раздавались взрывы. Позже также стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Последняя масштабная атака

В ночь на 3 ноября российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попал Харьков, в Одесской и Львовской областях атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской – военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях – в материале РБК-Украина.

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