ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар окупантів по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 04:53
Удар окупантів по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди Фото: російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі (t.me/kurtievofficial)
Автор: Константин Широкун

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Війська РФ практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинули 2 особи. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Усі відповідні служби працюють", - заявив Куртев.

За його словами, на місці події вже розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей. Повна інформація про наслідки атаки ще не встановлюється.

Удар окупантів по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Раніше стало відомо, що російські військові сьогодні вночі, 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Крім того, окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу