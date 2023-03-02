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Удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

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Четверг 02 марта 2023 04:53
Удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди Фото: российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье (t.me/kurtievofficial)
Автор: Константин Широкун

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают", - заявил Куртев.

По его словам, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки еще не устанавливается.

Удар оккупантов по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

Ранее стало известно, что российские военные сегодня ночью, 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.

Также сообщалось, что в Запорожье сегодня ночью, 2 марта, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, оккупанты ночью 27 февраля обстреляли Запорожье ракетами C-300, в результате атаки пострадал объект инфраструктуры. Один снаряд, вероятно, упал в воду.

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