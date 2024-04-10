Удар по Одеському району: кількість поранених зросла вдвічі (фото)

Що передувало

В Одесі сьогодні пролунав звук вибуху. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а військові повідомляли про ракету, що летіла у напрямку обласного центру.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, зокрема одна дитина - 10-річна дівчинка.

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