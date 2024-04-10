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У Одеському районі через атаку РФ загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина

Середа 10 квітня 2024 19:43
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У Одеському районі через атаку РФ загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина Ілюстративне фото: у Одеському районі через атаку РФ загинуло четверо людей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень, 10 квітня, завдала ракетного удару по Одеській області. В результаті цього загинули три людини та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - написав Кіпер.

За його даними, Росія у період між 18.00 та 18.30 атакувала Одеську область балістичними ракетами, попередньо - "Іскандер-М".

В результаті цього в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють всі відповідні служби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі лунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

РФ обстрілює населені пункти України

Близько 9:00 10 квітня в Одесі пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не було оголошено. Пізніше стало відомо про нову серію вибухів, яких сталося не менше трьох. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А в Силах оборони півдня України розповіли, що ворог атакує Одеську область, застосовуючи різні види ракет. Йде бойова робота.

Крім того, рано вранці в Одеській області під час обстрілу РФ було пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина, потім дві - працівники транспортного підприємства.

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