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Удар по Одесскому району: количество раненых возросло вдвое (фото)

Архивное фото: количество пострадавших от обстрела Одесского района увеличилось (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших от сегодняшнего российского удара по Одесскому району возросло до 14 человек. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Силы обороны юга Украины.

Около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка, еще 14 - получили ранения, они госпитализированы. 

Фото: Последствия удара (t.me/SJTF_Odes)

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Военные сообщили, что из-за удара оккупантов была повреждена АЗС, там до сих пор пылает пожар. Также побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома.

Что предшествовало

В Одессе сегодня раздался звук взрыва. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а военные сообщали о ракете, которая летела в направлении областного центра.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка.

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