Удар по Одесскому району: количество раненых возросло вдвое (фото)

Что предшествовало

В Одессе сегодня раздался звук взрыва. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а военные сообщали о ракете, которая летела в направлении областного центра.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка.

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