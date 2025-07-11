Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла

В Одесі збільшилася кількість поранених через денну дронову атаку росіян на місто, 11 липня. Вже відомо 9 людей, які отримали травми.
Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Як зазначив Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.
"Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - повідомив голова ОВА.
У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів. На місці оперативно працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, Росія зранку знову атакувала Україну ударними дронами. Під час цієї атаки в Одесі було зафіксовано вибух.
Перед тим Повітряні сили повідомили про ворожу активність в акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку Одеси рухалася група ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що над містом працює протиповітряна оборона.
За даними джерел РБК-Україна російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень.
За даними одеської мерії, спочатку було відомо про 8 поранених людей.Також повідомлялось про пошкодження адміністративної будівлі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.