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Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло

Фото: Одессу днем атаковали дроны (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Ірина Глухова

В Одессе увеличилось количество раненых из-за дневной дроновую атаку россиян на город, 11 июля. Уже известно 9 человек, которые получили травмы.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Кипер, взрывы прогремели посреди рабочего дня, около 10:00 утра, когда многие находились на пляжах или были на работе.

"Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - сообщил глава ОГА.

В результате атаки получили повреждения жилые дома, частная станция технического обслуживания, конюшня и несколько автомобилей. На месте оперативно работают спасатели, медики и правоохранители.

 

Обстрел Одессы 11 июля

Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.

Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.

По данным источников РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений.

По данным одесской мэрии, сначала было известно о 8 раненых людей, также сообщалось о повреждении административного здания.

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