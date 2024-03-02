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Кількість жертв удару по Одесі зросла до шести

Одеса, Субота 02 березня 2024 17:42
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Кількість жертв удару по Одесі зросла до шести Фото: в результаті удару по Одесі загинули 6 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі зросла кількість загиблих в результаті удару ворожого дрона по багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіло шостої жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести. Також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей", - повідомили рятувальники у своєму Telegram-каналі.

Оновлено. За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки. Пошукова операція триває далі.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників по багатоповерхівці.

Станом на 15:35 було відомо про п'ятьох загиблих, серед яких була дитина. Водночас в ДСНС заявляли, що пошукові роботи на місці трагедії продовжуються, оскільки під завалами все ще можуть бути люди, зокрема діти.

Як заявляв генпрокурор Андрій Костін, російські військові цілеспрямовано вдарили по житловому будинку в Одесі. Поруч з ним не було жодних військових об'єктів.

Через трагедію в Одесі вирішили оголосити траур. Більше про удар по багатоповерхівці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Обстріл України 2 березня

Цієї ночі під ворожою атакою перебувала не лише Одеса. За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35.

Сили ППО збили 14 дронів, але були й влучання. Зокрема, у Харкові вночі був "приліт", в результаті якого були пошкоджені будинки та спалахнули два авто.

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Одеса ДСНС Атака дронів
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