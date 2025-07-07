Удар по Одесі: дрони зруйнували будівлі, згоріли авто, є жертва (фото)

Дронова атака 7 липня

Нагадаємо, Росія атакувала "Шахедами" кілька міст. Уночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. У місті гриміли вибухи.

У Києві падіння уламків ворожих дронів зафіксували в трьох районах міста. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.

Натомість у Харкові безпілотники вдарили по житлових багатоповерхівках у Слобідському та Шевченківському районах. Внаслідок цього виникли пожежі. Вже відомо про 27 постраждалих, з них троє - діти. Детальніше про наслідки атаки на Харків - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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