Удар по Одессе: дроны разрушили здания, сгорели авто, есть жертва (фото)

В ночь на 7 июля российские беспилотники атаковали Одессу. Жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ГСЧС Украины.
В результате атаки повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории станции техобслуживания, строительные вагончики, легковые и грузовые автомобили, а также автобус.
Кроме того, из-за удара загорелось помещение охраны возле новостройки. В результате пожара погиб один человек - охранник.
"К сожалению, один охранник погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Кипер.
Сейчас на месте работают спасатели, коммунальные службы, следственно-оперативные группы и представители Нацполиции. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Одесской области.
В то же время в ГСЧС показали последствия российской атаки на город.
Фото: спасатели тушат пожар в Одессе из-за дроновой атаки (t.me/dsns_telegram)
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:18. В Воздушных силах сообщили, что в акватории Черного моря находятся ударные беспилотники, которые кружат и постоянно меняют курс. В 00:09 появилась информация, что дроны идут на Южное, однако в 01:04 стало известно, что беспилотники взяли курс на Одессу.
Напомним, Россия атаковала "Шахедами" несколько городов. Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. В городе гремели взрывы.
В Киеве падение обломков вражеских дронов зафиксировали в трех районах города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Зато в Харькове беспилотники ударили по жилым многоэтажкам в Слободском и Шевченковском районах. В результате этого возникли пожары. Уже известно о 27 пострадавших, из них трое - дети. Подробнее о последствиях атаки на Харьков - читайте в материале РБК-Украина.
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