Удар по НПС "Второво" та анонс зустрічі Зеленської з Меланією Трамп: новини за 8 вересня

Українські дрони атакували НПС "Второво" у Володимирській області, - "Мадяр"

Українські захисники в неділю, 7 вересня, вночі вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області.

"Паливо в Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пенкіно, Володимирська область, РФ) трохи попсувалася", - написав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку: що відомо

Перша леді України Олена Зеленська зустрінеться з дружиною президента США Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН, що відбудеться в Нью-Йорку наприкінці цього місяця.

Сирський назвав площу звільненої від ворога території України за серпень

Серпень 2025 року став для Збройних сил України місяцем великих випробувань. Але на виході отримали чимало позитивних результатів, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля були зосереджені на стримуванні ворога, нанесенні йому втрат і відновленні втрачених територій.

ЄС готує новий удар по російських фінансах і нафті, - Bloomberg

Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійдуть заходи проти енергетики, криптобірж і системи платежів Росії, пише Bloomberg.



Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

По будівлі Кабміну вдарив "Іскандер", а не "Шахед"

Російські окупанти в ніч на 7 вересня використовували для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".