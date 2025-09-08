Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку: що відомо

Перша леді України Олена Зеленська зустрінеться з дружиною президента США Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН, яка пройде у Нью-Йорку в кінці цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна" в Telegram.

"Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку", - зазначила Зеленська.

За словами першої леді, Меланія Трамп отримала запрошення на "Саміт перших леді та джентльменів", який відбудеться в Україні, однак присутньою вона на ньому не буде.

Реакція Меланії Трамп на війну РФ проти України

Як відомо, тривалий час лідер США Дональд Трамп намагається домовитись з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню в Україні та довготривалий мир.

Ще в липні, після однієї з розмов "про мир" Трампа та Путіна телефоном, перша леді США "приземлила" свого чоловіка заявою про черговий обстріл України.

Після того як Трамп "похвалився" дружині, що мав розмову з Путіним, вона одразу заявила про російську атаку по будинку для літніх людей в Україні.

Пізніше в серпні Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа, яким закликала захистити дітей.

Водночас росіяни після цього не припинили терористичних атак по Україні. Більше того, 28 серпня ворог завдав нищівного удару по всім регіонам країни. В столиці тоді в наслідок обстрілів загинуло понад 20 цивільних.

У статті відомого американського видання The Washington Post згадали російську атаку на Україну 28 серпня і зазначили, що вона "була образливою для Меланії Трамп".

"Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також була образа для президента Дональда Трампа, який особисто передав лист своєї дружини Путіну на їхньому саміті на Алясці", - написали в WP.

Варто зазначити, що згодом Меланія Трамп отримала лист від першої леді України, який вручив їй президент Володимир Зеленський.

У листі Олена Зеленська подякувала першій леді США за приділену увагу до українських дітей, про яких йшлося в листі до Путіна.