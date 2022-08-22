"Удар ножом в спину". Данилов рассказал, какие "гарантии" Беларусь давала Украине накануне войны

Украинские чиновники не ожидали, что Беларусь позволит российским войскам вторгнуться в Украину со свей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в интервью изданию "Бабель".
По его словам, накануне полномасштабного вторжения министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры, в ходе которых белорусская сторона дала гарантии, что угрозы с ее территории нет.
"На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим (белорусским - ред.) коллегой также по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет. Вообще, в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. ", - рассказал Данилов.
Напомним, ранее мы писали, что лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.
Стоит отметить, что лидер белорусского режима неоднократно комментировал войну, которую развязала Россия. В частности, недавно он назвал вторжение россиян в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.