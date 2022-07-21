Лукашенко придумал свою версию, почему Россия напала на Украину из Беларуси

"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары, там две позиции, по-моему, были “Точка-У”, а это 120 с лишним километров. Россияне наносили удары своими ракетами для того, чтобы обезопасить свои подразделения. И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят, войск, с территории Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что войска РФ якобы "были вынуждены ввести войска с территории Беларуси из-за сложившихся обстоятельств".

"Но это не значит, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете, ваши наемники и ваше оружие", - рассказал лидер белорусского режима.