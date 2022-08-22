"Удар ножем у спину". Данілов розповів, які "гарантії" Білорусь давала Україні напередодні війни

Українські чиновники не очікували, що Білорусь дозволить російським військам вторгнутися в Україну зі своєї території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю виданню "Бабель".
За його словами, напередодні повномасштабного вторгнення міністри оборони України і Білорусі провели переговори, в ході яких білоруська сторона дала гарантії, що загрози з її території немає.
"На наступний день голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм (білоруським - ред.) колегою також по цій темі, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі, в нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. ",- розповів Данілов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.
Варто відзначити, що лідер білоруського режиму неодноразово коментував війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, нещодавно він назвав вторгнення росіян в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці і НАТО збиралися атакувати".
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