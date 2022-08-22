"Удар ножем у спину". Данілов розповів, які "гарантії" Білорусь давала Україні напередодні війни

Українські чиновники не очікували, що Білорусь дозволить російським військам вторгнутися в Україну зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю виданню " Бабель ".

За його словами, напередодні повномасштабного вторгнення міністри оборони України і Білорусі провели переговори, в ході яких білоруська сторона дала гарантії, що загрози з її території немає.

"На наступний день голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм (білоруським - ред.) колегою також по цій темі, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі, в нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. ",- розповів Данілов.