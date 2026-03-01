"Удар небаченої сили": Трамп пригрозив Ірану розплатою за підготовку нової атаки

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася після того, як Ізраїль завдав превентивних ударів по іранських військових об'єктах. У відповідь Іран уже здійснив серію ракетних запусків, цілями яких стали Ізраїль та ОАЕ, що призвело до запровадження надзвичайного стану в регіоні та загибелі цивільних через падіння уламків в Абу-Дабі.

За офіційними даними ЦАХАЛу, у повітря підняли майже 200 ізраїльських літаків, які одночасно атакували близько 500 цілей по всій території країни, паралізуючи оборонну інфраструктуру ворога.

Наслідки цієї атаки можуть виявитися фатальними для верхівки іранського режиму. Окрім повідомлень про загибель верховного лідера Алі Хаменеї, під ударами імовірно опинилися ключові фігури силового блоку - міністр оборони Амір Насірзаде та очільник Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур.

РБК-Україна розповідало, як події в Ірані можуть вплинути на ситуацію в Україні та переговорний трек з РФ.

Всі подробиці атаки США та Ізраїлю на Іран читайте у нашому матеріалі за посиланям.