Найбільша атака в історії: як майже 200 літаків Ізраїлю "прошили" небо Ірану

Ізраїльські Повітряні сили здійснили масштабну атаку на військові об'єкти в Ірані, задіявши близько 200 винищувачів для знищення систем ППО та ракетних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У відомстві додали, що армія продовжуватиме діяти для послаблення військового потенціалу іранського режиму.

"Військова операція запобігла численним загрозам для винищувачів ВПС Ізраїлю та ізраїльського цивільного населення", - зазначають у ЦАХАЛ.

За даними розвідки, іранський підрозділ планував використати цей майданчик для запуску десятків ракет класу "земля-земля" по цивільних об'єктах в Ізраїлі.

Один із ключових ударів прийшовся на об'єкт у місті Тебріз на заході Ірану.

Зокрема, удари були спрямовані на зенітно-ракетні комплекси та пускові установки, що дозволило ЦАХАЛ розширити перевагу в повітряному просторі Ірану .

Під час операції винищувачі скинули сотні боєприпасів, уразивши приблизно 500 цілей.

Цей виліт став найбільшим в історії Повітряних сил Ізраїлю (ВПС) за кількістю задіяних бортів та рівнем синхронізації.

За інформацією військових, під керівництвом розвідки ізраїльська авіація а такувала ракетний масив та оборонні системи іранського режиму в західній та центральній частинах країни.

Ізраїль відкрив небо Ірану

Нагадаємо, що внаслідок серії ударів ЦАХАЛ фактично відкрив небо над Іраном, знищивши стратегічні системи ППО, що дозволяє ізраїльській авіації діяти в іранському повітряному просторі з більшою свободою.

Раніше стало відомо, що серед потенційних цілей ізраїльської атаки розглядалися об'єкти, пов'язані з вищим керівництвом Ісламської республіки, включаючи резиденцію верховного лідера Алі Хаменеї.

Водночас офіційний Тегеран вже заявив про готовність до відповіді, наголосивши, що США також "доведеться заплатити" за підтримку дій Тель-Авіва.

Експерти наразі оцінюють, чи призведе цей обмін ударами до початку повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході.