Найбільша атака в історії: як майже 200 літаків Ізраїлю "прошили" небо Ірану

Ізраїль, Субота 28 лютого 2026 21:20
UA EN RU
Найбільша атака в історії: як майже 200 літаків Ізраїлю "прошили" небо Ірану Фото: Ізраїль здійснив масштабну атаку на військові об'єкти в Ірані (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Ізраїльські Повітряні сили здійснили масштабну атаку на військові об'єкти в Ірані, задіявши близько 200 винищувачів для знищення систем ППО та ракетних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі операції

За інформацією військових, під керівництвом розвідки ізраїльська авіація атакувала ракетний масив та оборонні системи іранського режиму в західній та центральній частинах країни.

Цей виліт став найбільшим в історії Повітряних сил Ізраїлю (ВПС) за кількістю задіяних бортів та рівнем синхронізації.

Під час операції винищувачі скинули сотні боєприпасів, уразивши приблизно 500 цілей.

Зокрема, удари були спрямовані на зенітно-ракетні комплекси та пускові установки, що дозволило ЦАХАЛ розширити перевагу в повітряному просторі Ірану.

Знищення загроз

Один із ключових ударів прийшовся на об'єкт у місті Тебріз на заході Ірану.

За даними розвідки, іранський підрозділ планував використати цей майданчик для запуску десятків ракет класу "земля-земля" по цивільних об'єктах в Ізраїлі.

"Військова операція запобігла численним загрозам для винищувачів ВПС Ізраїлю та ізраїльського цивільного населення", - зазначають у ЦАХАЛ.

У відомстві додали, що армія продовжуватиме діяти для послаблення військового потенціалу іранського режиму.

Ізраїль відкрив небо Ірану

Нагадаємо, що внаслідок серії ударів ЦАХАЛ фактично відкрив небо над Іраном, знищивши стратегічні системи ППО, що дозволяє ізраїльській авіації діяти в іранському повітряному просторі з більшою свободою.

Раніше стало відомо, що серед потенційних цілей ізраїльської атаки розглядалися об'єкти, пов'язані з вищим керівництвом Ісламської республіки, включаючи резиденцію верховного лідера Алі Хаменеї.

Водночас офіційний Тегеран вже заявив про готовність до відповіді, наголосивши, що США також "доведеться заплатити" за підтримку дій Тель-Авіва.

Експерти наразі оцінюють, чи призведе цей обмін ударами до початку повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході.

