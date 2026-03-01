"Удар невиданной силы": Трамп пригрозил Ирану расплатой за подготовку новой атаки

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским военным объектам. В ответ Иран уже совершил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских из-за падения обломков в Абу-Даби.

По официальным данным ЦАХАЛа, в воздух подняли почти 200 израильских самолетов, которые одновременно атаковали около 500 целей по всей территории страны, парализуя оборонительную инфраструктуру врага.

Последствия этой атаки могут оказаться фатальными для верхушки иранского режима. Кроме сообщений о гибели верховного лидера Али Хаменеи, под ударами вероятно оказались ключевые фигуры силового блока - министр обороны Амир Насирзаде и глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур.

РБК-Украина рассказывало, как события в Иране могут повлиять на ситуацию в Украине и переговорный трек с РФ.

