UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по нафтовому терміналу "Шесхарис": Генштаб розкрив масштаби збитків

17:32 07.04.2026 Вт
2 хв
Військові уточнили наслідки атаки по одному з ключових об’єктів нафтової логістики РФ
aimg Марія Науменко
Фото: нафтовий термінал "Шесхарис" (Getty Images)

Після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Так, 5 квітня 2026 року внаслідок удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ було пошкоджено стендери на причалах №1, №1А і №2, а також уражено стендери на причалах №6 та №7. Крім того, зафіксовано пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Разом із цим підтверджено ураження трьох резервуарів РВСПК-50000 на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї РФ, яка забезпечує роботу терміналу "Шесхарис".

Крім того, Генштаб підтвердив влучання двох ударних БПЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Масштаби пошкоджень корабля наразі уточнюють.

Також вчора та у ніч на 7 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

Зокрема, зафіксовано ураження скупчень живої сили противника в районах Строганівки, Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та бойовий потенціали російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - підсумували в Генштабі.

Інші удари по ворожих цілях

Нагадаємо, раніше у Силах безпілотних систем повідомляли, що йдеться саме про російський фрегат "Адмірал Григорович", який був уражений у порту Новоросійськ. Тоді ж, 6 квітня, під удар потрапила і бурова установка "Сиваш".

Добою раніше Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ. Зокрема, після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.

Крім того, українські воїни знищують і новітні розробки окупантів. Нещодавно підрозділ "Птахи Мадяра" вперше знищив секретний російський термінал супутникового зв’язку "Спірит", який ворог використовував як альтернативу Starlink.

У Міноборони також зазначали, що за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність, уразивши понад 151 тис. ворожих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
