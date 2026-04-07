Удар по нефтяному терминалу "Шесхарис": Генштаб раскрыл масштабы ущерба

17:32 07.04.2026 Вт
2 мин
Военные уточнили последствия атаки по одному из ключевых объектов нефтяной логистики РФ
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной терминал "Шесхарис" (Getty Images)

После удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Так, 5 апреля 2026 года в результате удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ были повреждены стендеры на причалах №1, №1А и №2, а также поражены стендеры на причалах №6 и №7. Кроме того, зафиксировано повреждение трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.

Вместе с этим подтверждено поражение трех резервуаров РВСПК-50000 на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в Краснодарском крае РФ, которая обеспечивает работу терминала "Шесхарис".

Кроме того, Генштаб подтвердил попадание двух ударных БПЛА в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Масштабы повреждений корабля пока уточняются.

Также вчера и в ночь на 7 апреля подразделения Сил обороны поразили пункты управления российскими беспилотниками в районах Зеленого Запорожской области и Удачного в Донецкой области.

В частности, зафиксировано поражение скоплений живой силы противника в районах Строгановки, Красногорского Запорожской области и Родинского Донецкой области.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический и боевой потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подытожили в Генштабе.

Другие удары по вражеским целям

Напомним, ранее в Силах беспилотных систем сообщали, что речь идет именно о российском фрегате "Адмирал Григорович", который был поражен в порту Новороссийск. Тогда же, 6 апреля, под удар попала и буровая установка "Сиваш".

Сутками ранее Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам РФ. В частности, после атаки вспыхнул масштабный пожар на НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области, который обеспечивает топливом московский регион.

Кроме того, украинские воины уничтожают и новейшие разработки оккупантов. Недавно подразделение "Птицы Мадьяра" впервые уничтожило секретный российский терминал спутниковой связи "Спирит", который враг использовал как альтернативу Starlink.

В Минобороны также отмечали, что за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность, поразив более 151 тыс. вражеских целей.

