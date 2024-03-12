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Удар по нафтобазі в російському Орлі: пожежу гасять 60 людей та потяг

Фото: в Орлі стався удар по нафтобазі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Орлі, після удару по нафтобазі в ніч проти 12 березня, виникла пожежа. Тушать вогонь 60 людей та пожежний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали ТАСС та губернатора Орловської області Андрія Кличкова.

Представник уряду Орловської області повідомив, що внаслідок потрапляння безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, спалахнув один із резервуарів.

"Горить резервуар нафтосховища в Орлі, на гасінні працюють понад 60 осіб", - повідомив виданню ТАСС представник прес-служби уряду Орловської області.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що постраждалих внаслідок удару безпілотника немає.

"В Орлі сталося падіння дрона. Атаку зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації займання. Постраждалих немає", - повідомив губернатор.

Атака дронів по Росії

Вночі 12 березня стало відомо про атаку дронів по трьох регіонах Росії. У Курську, Орлі та у Білгородській області. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Також 10 березня, дрони атакували Білгородську область. У Міноборони РФ заявили, нібито, про знищення.

Детальніше про атаку дронів по території Росії з 8 на 9 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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