Безпілотники вночі атакували чотири регіони РФ: подробиці
Вночі росіяни у чотирьох регіонах чули безпілотники. Міноборони РФ відзвітувало про "перехоплення" дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна .
Під час підготовки матеріалу використовувалися Telegram-канали Міністерства оборони РФ, губернаторів Ростовської області Василя Голубєва, Волгоградської області Андрія Бочарова, Курської області Романа Старовойта, Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова
За інформацією Міноборони РФ, цієї ночі в чотирьох регіонах, нібито, знищено 47 безпілотників.
Ростовська область
Російське Міноборони заявило про, нібито, перехоплення та знищення 41 дрону.
Губернатор області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі повідомив про "віддзеркалення масової атаки дронів".
"Силами наших ППО в Таганрозі відбито масову атаку дронів. Наслідки на землі уточнюються", - повідомив Голубєв.
Внаслідок нальоту на Таганрог міг постраждати авіаційний завод імені Берієва.
Пізніше Голубєв повідомив про ще одну атаку дронів. Є постраждалий.
"Підрозділи ППО відбили ще одну атаку в небі над Ростовською областю. Знищено кілька безпілотників на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, в результаті масової атаки БПЛА на Таганрог, загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь у усуненні наслідків на землі. , загрози його життю немає".
Волгоградська область
Міністерство оборони РФ заявило про "перехоплення" 3 дронів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, що відбувалося, не коментував.
Курська область
У Курській області вночі 9 березня, ППО, нібито, збила 2 дрони. В області оголошували ракетну небезпеку.
Повідомлялося, що у Курську пролунало до чотирьох вибухів. Губернатор Роман Старовойт заявив про нібито збитий дрон.
"У небі над Курськом силами ППО збито дрон. Наслідки на землі уточнюються", - повідомив Старовойт.
Пізніше губернатор написав про наслідки.
"У Курську уламки збитого українського БПЛА впали на дах 6-ї поліклініки на Союзній, пошкоджено 22 кв метри покрівлі. Постраждалих немає", - написав Старовойт.
Бєлгородська область
Російське Міноборони повідомило про одного "збитого" безпілотника. Губернатор області В’ячеслав Гладков ситуацію не коментував.
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