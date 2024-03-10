В Міноборони РФ заявили про "знищення" дронів у Бєлгородській області

У Бєлгородській області (Російська Федерація) у ніч проти 10 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони нібито через атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міністерства оборони РФ.

У відомстві країни-агресора стверджують, що ця повітряна атака "протягом поточної ночі" була відбита. В "нальоті" дронів російська сторона традиційно обвинувачує Україну.

Як звітує Міноборони РФ, була "припинена спроба" здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по невказаних об'єктах на території країни.

"Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Бєлгородської області", - йдеться в заяві.

Проте через приблизно пів години в російському міністерстві випустили нове повідомлення, також про роботу ППО по двох дронах у цьому ж регіоні. У ньому йдеться про те, що близько 06:40 за місцевим часом також були "знищені два українські безпілотники" у небі над Бєлгородською областю.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, перед цим у Міноборони РФ звітували, що в ніч проти 8 березня була нібито відбита масована атака безпілотників, і системи ППО працювали у кількох регіонах. Зокрема, йшлося про збиття дронів над територією Волгоградської та Бєлгородської областей.

Раніше повідомлялося, що 6 березня дрони атакували три регіони - під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.

Також перед цим безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області. ГУР підтвердили операцію.

Крім того, в ніч проти 2 березня у російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи. Росіяни заявляли про атаку дронів, а у мережі писали, що уламки від роботи російської ППО впали у житловому масиві та пошкодили будинок.

А вдень 2 березня росіяни поскаржилися на атаку дрона у Брянській області. Там невідомий дрон атакував групу співробітників Слідчого комітету РФ. Слідчий і слідчий-криміналіст дістали поранення, а ще двоє співробітників відомства були контужені.