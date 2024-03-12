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Удар по нефтебазе в российском Орле: пожар тушат 60 человек и поезд

Фото: в Орле случился удар по нефтебазе (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Орле, после удара по нефтебазе в ночь на 12 марта, возник пожар. Тушат огонь 60 человек и пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ТАСС и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

"Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек", -  сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших в результате удара беспилотника нет.

"В Орле произошло падение дрона. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", - сообщил губернатор.

Атака дронов по России

Ночью 12 марта стало известно об атаке дронов по трем регионам России. В Курске, Орле и в Белгородской области. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Также 10 марта, дроны атаковали Белгородскую область. В Минобороны РФ заявили, якобы, об уничтожении.

Детальнее об атаке дронов по территории России с 8 на 9 марта - в материале РБК-Украина.

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ДрониАтака дроновРоссийская Федерация