UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по "мозку" ракет РФ. Зеленський заявив про атаку на стратегічний завод у Брянську

18:52 10.03.2026 Вт
2 хв
Що саме виробляв завод, по якому вдарили українські воїни?
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські захисники сьогодні, 10 березня, завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Там виробляють важливі для ракет компоненти.

Як передає РБК-Україна, про це у відповідь на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про успішну операцію українських воїнів.

"Було ураження брянського заводу. Цей завод виробляв системи управління всіх видів ракет РФ. Можу привітати наші Збройні сили, молодці", - сказав Зеленський.

Більш детальних подробиць президент не розкрив.

Чутки про атаку

Таку заяву президент зробив після того, як у мережі з'явилися відео ракетних ударів по Брянську.

У Telegram-каналах стверджували, що ціллю атаки став завод "Кремній", де росіяни виробляють компоненти для протиповітряної оборони.

Зі свого боку губернатор Брянської області Олександр Богомаз писав про нібито удар по мирних жителях. За його словами "є загиблі та поранені".

Варто зауважити, що системи управління ракет відповідають за навігацію, наведення та автопілот. Без них ракета - це шматок металу з вибухівкою і двигуном.

До слова, нещодавно українські воїни за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке росіяни обладнали біля Донецького аеропорту.

Після такої атаки на місці "прильотів" почалася масштабна пожежа і повторна детонація.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяБрянська областьВійна в УкраїніРакетний ударРакетиОлександр Сирський