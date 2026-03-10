Удар по "мозку" ракет РФ. Зеленський заявив про атаку на стратегічний завод у Брянську

Варто зауважити, що системи управління ракет відповідають за навігацію, наведення та автопілот. Без них ракета - це шматок металу з вибухівкою і двигуном.

До слова, нещодавно українські воїни за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке росіяни обладнали біля Донецького аеропорту.

Після такої атаки на місці "прильотів" почалася масштабна пожежа і повторна детонація.