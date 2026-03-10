RU

Удар по "мозгу" ракет РФ. Зеленский заявил об атаке на стратегический завод в Брянске

18:52 10.03.2026 Вт
2 мин
Что именно производил завод, по которому ударили украинские воины?
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинские защитники сегодня, 10 марта, нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Там производят важные для ракет компоненты.

Как передает РБК-Украина, об этом в ответ на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об успешной операции украинских воинов.

"Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет РФ. Могу поздравить наши Вооруженные силы, молодцы", - сказал Зеленский.

Более детальных подробностей президент не раскрыл.

Слухи об атаке

Такое заявление президент сделал после того, как в сети появились видео ракетных ударов по Брянску.

В Telegram-каналах утверждали, что целью атаки стал завод "Кремний", где россияне производят компоненты для противовоздушной обороны.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз писал о якобы ударе по мирным жителям. По его словам "есть погибшие и раненые".

Стоит заметить, что системы управления ракет отвечают за навигацию, наведение и автопилот. Без них ракета - это кусок металла со взрывчаткой и двигателем.

К слову, недавно украинские воины при помощи дальнобойных ракет SCALP и ATACMS ударили по месту запуска "Шахедов", которое россияне оборудовали возле Донецкого аэропорта.

После такой атаки на месте "прилетов" начался масштабный пожар и повторная детонация.

