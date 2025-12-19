Удар по мосту на Одещині: рух через Маяки тимчасово обмежили

Атака на міст під Маяками

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня росіяни дроном атакували міст біля селища Маяки під Одесою. Безпілотник влучив в автомобіль, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок атаки жінка загинула, діти важко поранені.

В Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".

А в Молдові поблизу кордону встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через російську атаку на міст.