Удар по мосту в Одесской области: движение через Маяки временно ограничили

Атака на мост под Маяками

Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле села Маяки под Одессой. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.

В Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

А в Молдове вблизи границы установили временный лагерь для украинцев, которые не могут вернуться домой из-за российской атаки на мост.