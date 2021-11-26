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Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 17:42
Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте Фото: Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталия Гурковская

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что информация президента Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот, - ложь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова, который опубликовала его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook.

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - отметил бизнесмен.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Как сообщалось, у президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота в том числе с участием РФ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы не занимается такими делами.

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Ринат Ахметов
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