Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте
Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что информация президента Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот, - ложь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова, который опубликовала его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook.
"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - отметил бизнесмен.
Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.
"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.
Как сообщалось, у президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота в том числе с участием РФ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы не занимается такими делами.