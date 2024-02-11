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Удар по Миколаєву. Рятувальники розповіли про наслідки та показали фото

Миколаїв, Неділя 11 лютого 2024 09:40
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Удар по Миколаєву. Рятувальники розповіли про наслідки та показали фото Фото: рятувальники розповіли про наслідки удару по Миколаєву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 11 лютого атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок влучань виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Миколаївської області у Facebook та Telegram-канал мера Олександра Сєнкевича.

Через удар дронів у Миколаєві сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта. Її оперативно загасили.

Також внаслідок атаки були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід.

Поранення отримала одна людина. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості, йому надали допомогу.

Як зазначив мер міста, фахівці обстежують територію, на місця інциденту направлені комунальники.

Удар по Миколаєву. Рятувальники розповіли про наслідки та показали фото

Фото: рятувальники розповіли про наслідки удару по Миколаєву (facebook.com/DSNSMYKOL)

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 10 лютого окупанти випустили по Україні 45 дронів-камікадзе, сили ППО працювали у дев'яти областях, вдалося збити 40 "Шахедів".

Росіяни направили "Шахеди" на південь України та Київ. На підступах до столиці збили всі дрони, влучань у Києві не було, а у Київській області спалахнула пожежа через падіння уламків збитих дронів.

У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки є постраждалий.

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Миколаїв ДСНС Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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