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У Київській області впали уламки "Шахедів", була пожежа

Київ, Неділя 11 лютого 2024 09:26
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У Київській області впали уламки "Шахедів", була пожежа Фото: у Київській області впали уламки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області впали уламки збитих дронів-камікадзе. Виникла пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

У Київській області вночі працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Але через падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Її вже ліквідували.

Крім того, через атаку у Київській області пошкоджені склади, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

Жертв та постраждалих серед населення немає.

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 10 лютого окупанти випустили по Україні 45 дронів-камікадзе, сили ППО працювали у дев'яти областях, вдалося збити 40 "Шахедів".

Росіяни направили "Шахеди" на південь України та Київ. На підступах до столиці збили всі дрони, влучань у Києві не було.

У Миколаєві через удар ворожого безпілотника спалахнула пожежа. Постраждав чоловік. У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки також є постраждалий.

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Київська область Пожежа ПВО Війна в Україні Атака дронів
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