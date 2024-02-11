"Шахеди" збивали у 9 областях. У Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки

У ніч проти 11 лютого російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 40 з них.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що ці ударні безпілотники противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - розповіли військові.

Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.

"Шахеди" росіян знищували у дев'яти областях. А саме у межах:

Київської,

Вінницької,

Житомирської,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Черкаської,

Одеської,

Дніпропетровської,

Херсонської областей.

Атака "Шахедів" 11 лютого

Нагадаємо, війська РФ знову завдавали повітряних ударів по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед" ввечері та вночі. В різних областях країни оголошували повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

Як повідомляли у ПС ЗСУ, противник цієї ночі, 11 лютого, запускав "Шахеди" кількома групами з півдня, й у декілька хвиль. Ворожі дрони міняли курс та перебували в повітряному просторі різних регіонів.

Миколаїв опинився під масованим ударом - у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи, велась бойова робота захисників неба. В мерії повідомляли про пожежу, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін, є один постраждалий.

Також повідомлялося про вибухи у передмісті Дніпра.

Крім того, велась робота сил та засобів ППО у передмісті Києва та в області. Вже вранці у Київській міській військовій адміністрації заявили, що усі ворожі безпілотники, що прямували на столицю, були збиті на підступах до міста.

Також стало відомо, що на півдні України цієї ночі силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 26 ворожих ударних дронів типу "Шахед".