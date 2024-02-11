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Удар по Николаеву. Спасатели рассказали о последствиях и показали фото

Николаев, Воскресенье 11 февраля 2024 09:40
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Удар по Николаеву. Спасатели рассказали о последствиях и показали фото Фото: спасатели рассказали о последствиях удара по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате попаданий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Николаевской области в Facebook и Telegram-канал мэра Александра Сенкевича.

Из-за удара дронов в Николаеве произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Его оперативно потушили.

Также в результате атаки были повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.

Ранения получил один человек. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, ему оказали помощь.

Как отметил мэр города, специалисты обследуют территорию, на места инцидента направлены коммунальщики.

Удар по Николаеву. Спасатели рассказали о последствиях и показали фото

Фото: спасатели рассказали о последствиях удара по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)

Что известно о ночной атаке

В ночь на 10 февраля оккупанты выпустили по Украине 45 дронов-камикадзе, силы ПВО работали в девяти областях, удалось сбить 40 "Шахедов".

Россияне направили "Шахеды" на юг Украины и Киев. На подступах к столице сбили все дроны, попаданий в Киеве не было, а в Киевской области вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитых дронов.

В Днепропетровской области в результате ночной атаки есть пострадавший.

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Николаев ГСЧС Пожар Война в Украине Атака дронов
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