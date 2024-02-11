Удар по Николаеву. Спасатели рассказали о последствиях и показали фото
Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате попаданий возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Николаевской области в Facebook и Telegram-канал мэра Александра Сенкевича.
Из-за удара дронов в Николаеве произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Его оперативно потушили.
Также в результате атаки были повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.
Ранения получил один человек. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, ему оказали помощь.
Как отметил мэр города, специалисты обследуют территорию, на места инцидента направлены коммунальщики.
Фото: спасатели рассказали о последствиях удара по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Что известно о ночной атаке
В ночь на 10 февраля оккупанты выпустили по Украине 45 дронов-камикадзе, силы ПВО работали в девяти областях, удалось сбить 40 "Шахедов".
Россияне направили "Шахеды" на юг Украины и Киев. На подступах к столице сбили все дроны, попаданий в Киеве не было, а в Киевской области вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитых дронов.
В Днепропетровской области в результате ночной атаки есть пострадавший.
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