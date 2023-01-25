Удар по Макіївці. ЗМІ встановили імена 92 загиблих окупантів (список)

За даними ЗМІ, сім'ї ще щонайменше 16 військових не можуть знайти їх серед мертвих, ні серед живих.

"Петиція з вимогою опублікувати поіменний список загиблих набрала майже 55 тисяч підписів. Більшість загиблих і поранених - це мобілізовані із Самарської області. Але військовий комісар Самарської області Андрій Вдовін заявив, що прізвища військових, які потрапили під обстріл у Макіївці, публікуватися все одно не будуть", - написали журналісти.

Як пише видання, за словами родичів, більшість загиблих під час обстрілу Макіївки отримали повістки наприкінці вересня - невдовзі після оголошення так званої "часткової мобілізації", а потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області.

"Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що наймолодшому окупантові із встановлених загиблих було 22 роки, а найстаршому - 48 років. Встановлення загиблих журналістами все ще продовжується.

Фото: список окупантів, які були "ліквідовані" внаслідок удару по ПТУ в Макіївці (Getty Images)

Нагадаємо, що в ніч 1 січня внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення.

Додамо, як заявили в українській розвідці, удар по росіянах Макіївці був частиною плану українських сил, який має на меті завадити наступу РФ.

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