Удар по Макеевке. СМИ установили имена 92 погибших оккупантов (список)

По данным СМИ, семьи еще не менее 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

"Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала почти 55 тысяч подписей. Большинство погибших и раненых - это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии военных, попавших под обстрел в Макеевке, публиковаться все равно не будут", - написали журналисты.

Как пишет издание, по словам родственников, большинство погибших при обстреле Макеевки получили повестки в конце сентября - вскоре после объявления так называемой "долевой мобилизации", а затем около двух месяцев они проходили подготовку в военных частях Самарской области.

"Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря", - говорится в сообщении.

Известно, что самому младшему оккупанту из установленных погибших было 22 года, а самому старшему - 48 лет. Установка погибших журналистами все еще продолжается.

Фото: список оккупантов, которые были "ликвидированы" в результате удара по ПТУ в Макеевке (Getty Images)

Напомним, что в ночь 1 января в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения.

Добавим, как заявили в украинской разведке, удар по россиянам Макеевке был частью плана украинских сил, который должен помешать наступлению РФ.

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