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Удар по культурі: внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено кіностудію Довженка

Київ, Четвер 31 липня 2025 13:12
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Удар по культурі: внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено кіностудію Довженка Постраждали виробничі приміщення студії та частково готель (фото: ДержКіно України)
Автор: Василина Копитко

У ніч на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ було пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка у Києві - одну з найстаріших та найважливіших кіностудій світу. Вибухова хвиля вибила майже 90 вікон.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДержКіно України у Facebook.

Постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка

Під час ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково - приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Це наймасштабніші руйнування кіностудії від початку повномасштабного вторгнення, втім люди не постраждали.

"Кіностудія Довженка - це культурний символ України з більш ніж сторічною історією, вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи", - йдеться у повідомленні.

Саме на цій кіностудії відзняли легендарні фільми: "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" - стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва.

"Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України. Це цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями", - кажуть в Держкіно.

Удар по культурі: внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено кіностудію ДовженкаУдар по культурі: внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено кіностудію ДовженкаУдар по культурі: внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено кіностудію ДовженкаПошкодження кіностудії ім. О. Довженка (фото: ДержКіно України)

Атака на Київ в ніч на 31 липня

У ніч проти 31 липня Росія вкотре здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Основною мішенню ворога стала житлова інфраструктура столиці - зокрема багатоповерхівки у спальних районах.

Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони. У Святошинському внаслідок прямого влучання ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку.

Рятувальні роботи на місці тривають, з-під завалів дістають постраждалих, працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. На місці уже виявили 6 загиблих, загалом по Києву - 8, станом на зараз.

У результаті атаки десятки людей зазнали поранень, серед них - і поліцейські, які прямували на виклик під час обстрілу.

Загалом унаслідок удару пошкоджено понад 100 об’єктів. Серед них - житлові будинки, лікарні, заклади освіти, зокрема дитячі садки та університети. Частина вулиць і проспектів наразі перекрита.

Читайте також про те, що після чергової атаки на Київ у кількох районах столиці розгорнули гуманітарні штаби. Там потерпілі можуть отримати психологічну підтримку, оформити матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. гривень та отримати юридичну консультацію.

Раніше ми писали про те, що через атаку частково перекриті вулиці та проспекти, а тролейбусний маршрут №27 тимчасово скорочено - транспорт курсує лише до Домобудівного комбінату №3. Також частина Києва - знеструмлена.

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Київ Атака дронів Ракетна атака
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