Удар по культуре: в результате ночной атаки на Киев повреждена киностудия Довженко

В ночь на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела РФ была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве - одна из старейших и важнейших киностудий мира. Взрывная волна выбила почти 90 окон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госкино Украины в Facebook .

Пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко

Во время ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично - помещение гостиницы. Взрывная волна выбила около 90 окон. Это самые масштабные разрушения киностудии с начала полномасштабного вторжения, однако люди не пострадали.

"Киностудия Довженко - это культурный символ Украины с более чем столетней историей, она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена", - говорится в сообщении.

Именно на этой киностудии отсняли легендарные фильмы: "Земля", "Энтузиазм (Симфония Донбасса)", "Тени забытых предков" - ленты, получившие мировое признание и остаются классикой киноискусства.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины. Это целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками", - говорят в Госкино.

Повреждения киностудии им. А. Довженко (фото: Госкино Украины)

Атака на Киев в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля Россия в очередной раз осуществила комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны-камикадзе. Основной мишенью врага стала жилая инфраструктура столицы - в частности многоэтажки в спальных районах.

Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы. В Святошинском в результате прямого попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома.

Спасательные работы на месте продолжаются, из-под завалов достают пострадавших, работают спасатели, медики и другие экстренные службы. На месте уже обнаружили 6 погибших, всего по Киеву - 8, по состоянию на сейчас.

В результате атаки десятки людей получили ранения, среди них - и полицейские, которые направлялись на вызов во время обстрела.

Всего в результате удара повреждено более 100 объектов. Среди них - жилые дома, больницы, учебные заведения, в том числе детские сады и университеты. Часть улиц и проспектов сейчас перекрыта.