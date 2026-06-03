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Удар по корвету "Бойкий": чому цей корабель був важливим для РФ

13:14 03.06.2026 Ср
2 хв
Корабель є важливою бойовою одиницею для РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: російський корвет "Бойкий" (wikimedia)

Ураження корвета "Бойкий" знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем в соцмережах.

Що за корвет

"Бойкий" - бойовий корабель Балтійського флоту РФ, збудований у 2011 році, прийнятий до складу флоту з 2013-го. Він належить до проєкту 20380 і є носієм керованого ракетного озброєння.

Судно використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії. З лютого 2026 року корвет стояв на плановому ремонті.

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Як відбувся удар

3 червня 2026 року оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили "Бойкий" у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті, Санкт-Петербург.

Відстань від України до цілі - близько 1100 кілометрів.

Чому це важливо

Удар по "Бойкому" послаблює морський потенціал РФ на Балтиці. Корвет був активною бойовою одиницею, яка працювала в інтересах російського флоту.

Сили безпілотних систем продовжують уражати:

  • носії ракетного озброєння;
  • об'єкти військово-морської інфраструктури;
  • пункти управління;
  • логістичні вузли.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня українські дрони атакували кораблі і об'єкти портової інфраструктури в Кронштадті. Удари підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по Петербургу, Кронштадту і Тамбову. За його словами, до операції залучили підрозділи СБУ, ССО, ГУР та Державної прикордонної служби.

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