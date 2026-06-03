Удар по корвету "Бойкий": почему этот корабль был важен для РФ

Что за корвет

"Бойкий" - боевой корабль Балтийского флота РФ, построенный в 2011 году, принят в состав флота с 2013-го. Он относится к проекту 20380 и является носителем управляемого ракетного вооружения.

Судно использовалось для действий вблизи границ НАТО и сопровождения танкеров теневого нефтяного флота России. С февраля 2026 года корвет стоял на плановом ремонте.

Как произошел удар

3 июня 2026 года операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили "Бойкий" в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте, Санкт-Петербург.

Расстояние от Украины до цели - около 1100 километров.

Почему это важно

Удар по "Бойкому" ослабляет морской потенциал РФ на Балтике. Корвет был активной боевой единицей, которая работала в интересах российского флота.

Силы беспилотных систем продолжают поражать: