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Удар по корвету "Бойкий": почему этот корабль был важен для РФ

13:14 03.06.2026 Ср
2 мин
Корабль является важной боевой единицей для РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: российский корвет "Бойкий" (wikimedia)

Поражение корвета "Бойкий" снижает боевые возможности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в соцсетях.

Что за корвет

"Бойкий" - боевой корабль Балтийского флота РФ, построенный в 2011 году, принят в состав флота с 2013-го. Он относится к проекту 20380 и является носителем управляемого ракетного вооружения.

Судно использовалось для действий вблизи границ НАТО и сопровождения танкеров теневого нефтяного флота России. С февраля 2026 года корвет стоял на плановом ремонте.

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Как произошел удар

3 июня 2026 года операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили "Бойкий" в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте, Санкт-Петербург.

Расстояние от Украины до цели - около 1100 километров.

Почему это важно

Удар по "Бойкому" ослабляет морской потенциал РФ на Балтике. Корвет был активной боевой единицей, которая работала в интересах российского флота.

Силы беспилотных систем продолжают поражать:

  • носители ракетного вооружения;
  • объекты военно-морской инфраструктуры;
  • пункты управления;
  • логистические узлы.

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день украинские дроны атаковали корабли и объекты портовой инфраструктуры в Кронштадте. Удары подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные удары по Петербургу, Кронштадту и Тамбову. По его словам, к операции привлекли подразделения СБУ, ССО, ГУР и Государственной пограничной службы.

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