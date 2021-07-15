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"Удар" Кличко поддерживает требования ветеранов ВСУ и МВД о перерасчете пенсий

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Киев, Четверг 15 июля 2021 15:34
"Удар" Кличко поддерживает требования ветеранов ВСУ и МВД о перерасчете пенсий Фото: "Удар" Кличко поддерживает требования ветеранов ВСУ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" поддерживает справедливые требования ветеранов Вооруженных сил и работников органов МВД и требует от власти немедленно провести полный пересчет пенсий бывшим военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Принятое властями решение об установлении новых надбавок после протестов не решает ситуацию, а лишь повышает напряжение среди бывших военнослужащих. Это решение продолжает позорную практику «подачек» от власти в виде временных надбавок к пенсиям вместо полноценного перерасчета пенсий в соответствии с законом. Кроме этого, для части военных пенсионеров эти надбавки будут существенно меньше, чем до июля 2021", - сказано в заявлении.

В партии также отметили, что социальные гарантии для военнослужащих - залог обороноспособности страны.

"Отношение государства к военным пенсионерам определяет отношение действующих военнослужащих и молодых людей, которые мечтают стать защитниками Отечества. Военный, который защищает с оружием в руках суверенитет Украины, должен всегда быть уверен в прочном тылу и гарантий социальной защиты себя и своей семьи. Военные должны воевать с врагом, а не с собственным правительством за пенсии", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, партия "УДАР Виталия Кличко" считает, что отмена парламентом свободной экономической зоны "Крым" было правильным решением.

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