"Удар" Кличка підтримав вимоги ветеранів ЗСУ та МВС про перерахунок пенсій
"УДАР Віталія Кличка" підтримує справедливі вимоги ветеранів Збройних сил і працівників органів МВС та вимагає від влади негайно провести повний перерахунок пенсій колишнім військовослужбовцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.
"Прийняте владою рішення про встановлення нових надбавок після протестів не вирішує ситуацію, а лише підвищує напругу серед колишніх військовослужбовців. Це рішення продовжує ганебну практику «подачок» від влади у вигляді тимчасових надбавок до пенсій замість повноцінного перерахунку пенсій відповідно до закону. Окрім цього, для частини військових пенсіонерів ці надбавки будуть суттєво меншими, ніж до липня 2021 року", - сказано у заяві.
В партії також наголосили, що соціальні гарантії для військових - запорука обороноздатності країни.
"Ставлення держави до військових пенсіонерів визначає ставлення діючих військовослужбовців та молодих людей, які мріють стати захисниками Вітчизни. Військовий, який захищає зі зброєю в руках суверенітет України, має завжди бути впевнений у міцному тилу та гарантій соціального захисту себе та своєї родини. Військові мають воювати з ворогом, а не з власним урядом за пенсії", - зазначено у заяві.
Як повідомлялось, партія "УДАР Віталія Кличка" вважає, що скасування парламентом вільної економічної зони "Крим" було правильним рішенням.