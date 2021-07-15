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"Удар" Кличка підтримав вимоги ветеранів ЗСУ та МВС про перерахунок пенсій

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Київ, Четвер 15 липня 2021 15:34
"Удар" Кличка підтримав вимоги ветеранів ЗСУ та МВС про перерахунок пенсій Фото: "Удар" Кличка підтримав вимоги ветеранів ЗСУ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"УДАР Віталія Кличка" підтримує справедливі вимоги ветеранів Збройних сил і працівників органів МВС та вимагає від влади негайно провести повний перерахунок пенсій колишнім військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

"Прийняте владою рішення про встановлення нових надбавок після протестів не вирішує ситуацію, а лише підвищує напругу серед колишніх військовослужбовців. Це рішення продовжує ганебну практику «подачок» від влади у вигляді тимчасових надбавок до пенсій замість повноцінного перерахунку пенсій відповідно до закону. Окрім цього, для частини військових пенсіонерів ці надбавки будуть суттєво меншими, ніж до липня 2021 року", - сказано у заяві.

В партії також наголосили, що соціальні гарантії для військових - запорука обороноздатності країни.

"Ставлення держави до військових пенсіонерів визначає ставлення діючих військовослужбовців та молодих людей, які мріють стати захисниками Вітчизни. Військовий, який захищає зі зброєю в руках суверенітет України, має завжди бути впевнений у міцному тилу та гарантій соціального захисту себе та своєї родини. Військові мають воювати з ворогом, а не з власним урядом за пенсії", - зазначено у заяві.

Як повідомлялось, партія "УДАР Віталія Кличка" вважає, що скасування парламентом вільної економічної зони "Крим" було правильним рішенням.

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