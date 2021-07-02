В "Ударе" Кличко прокомментировали отмену свободной экономической зоны "Крым"
Партия "УДАР Виталия Кличко" считает, что отмена парламентом свободной экономической зоны "Крым" было правильным решением.
Об этом написала лидер партии во Львовской области Оксана Юринец в Facebook.
Юринец напомнила, что в 2014 году депутаты от "УДАРа Виталия Кличко" не голосовали за создание свободной экономической зоны "Крым", ведь это вредит национальным интересам.
"Парламент наконец отменил действие закона о свободной экономической зоне "Крым" - правильное и честное решение. Фракция "УДАРа Виталия Кличко" в Верховной Раде не дала ни одного голоса за этот закон, когда его принимали в 2014 году. И сейчас мы категорически против любого бизнеса с оккупантом. Поставка воды, торговля и все остальное возможны только после полной деоккупации полуострова", - написала Юринец.
Она отметила, что нет смысла требовать от западных партнеров помощи, пока сами не прибегаем ни к каким действиям.
"Досадно, что 7 лет мы давали возможность олигархам платить налоги в российский бюджет и финансировать армию, которая убивает наших солдат на Востоке. И при этом требовали от США и ЕС экономических санкций, хотя сами заигрываем с оккупантом. Наконец, эта ошибка исправлена. Так же проактивно власть должна действовать во всех вопросах, касающихся восстановления наших территорий и вступления в НАТО или ЕС. Не выставлять пустые требования западным партнерам, а действовать. Никто не защитит наши интересы лучше нас самих", - резюмировала Юринец.
Напомним, ранее Юринец заявила, что Украина должна не проситься в НАТО, а реформировать силовые структуры в соответствии со стандартами и использовать другие имеющиеся инструменты.