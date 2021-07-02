В "Ударе" Кличко прокомментировали отмену свободной экономической зоны "Крым"

Юринец напомнила, что в 2014 году депутаты от "УДАРа Виталия Кличко" не голосовали за создание свободной экономической зоны "Крым", ведь это вредит национальным интересам.

"Парламент наконец отменил действие закона о свободной экономической зоне "Крым" - правильное и честное решение. Фракция "УДАРа Виталия Кличко" в Верховной Раде не дала ни одного голоса за этот закон, когда его принимали в 2014 году. И сейчас мы категорически против любого бизнеса с оккупантом. Поставка воды, торговля и все остальное возможны только после полной деоккупации полуострова", - написала Юринец.

Она отметила, что нет смысла требовать от западных партнеров помощи, пока сами не прибегаем ни к каким действиям.

"Досадно, что 7 лет мы давали возможность олигархам платить налоги в российский бюджет и финансировать армию, которая убивает наших солдат на Востоке. И при этом требовали от США и ЕС экономических санкций, хотя сами заигрываем с оккупантом. Наконец, эта ошибка исправлена. Так же проактивно власть должна действовать во всех вопросах, касающихся восстановления наших территорий и вступления в НАТО или ЕС. Не выставлять пустые требования западным партнерам, а действовать. Никто не защитит наши интересы лучше нас самих", - резюмировала Юринец.