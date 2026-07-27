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Удар по Київщині: жертв уже 11, організатору виставки обирають запобіжний захід

12:27 27.07.2026 Пн
2 хв
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок удару 24 липня
aimg Валерій Ульяненко
Удар по Київщині: жертв уже 11, організатору виставки обирають запобіжний захід Фото: організатору виставки зброї на Київщині обирають запобіжний захід (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
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Кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині зросла. Зокрема, у лікарні помер поранений чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Руслана Кравченка.

"На жаль, збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11", - розповів він.

Кравченко повідомив, що зараз суд обирає підозрюваному - організатору виставки - запобіжний захід.

За словами генпрокурора, прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, вимагає тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про удар

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Київській області. Найбільше постраждав Бучанський район.

Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще майже сотня дістала поранення різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, ракети влучили по території приватного спорткомплексу, де проходив публічний захід. Раніше повідомлялося, що удар був завданий по приватному полігону, однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що йдеться саме про спорткомплекс.

В Українській раді зброярів заявили, що під удар потрапила локація, де перебували представники української оборонної промисловості.

Пізніше Кравченко повідомив про відкриття двох кримінальних проваджень. Одне розслідується за ст. 438 ККУ (воєнні злочини), інше - за ч. 3 ст. 367 ККУ щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У суботу, 25 липня, організатору виставки зброї на Київщині оголосили про підозру. Чоловіка було затримано.

Детальніше про наслідки російського удару по Київській області - у матеріалі РБК-Україна.

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